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Demet Akalın: Güzel film üstelik Eser de yokmuş!

Şarkıcı Demet Akalın sosyal medya hesabından İbrahim Büyükak'ın filminin fragmanını paylaştı. Eser Yenenler'e gönderme yapmayı unutmadı

Demet Akalın: Güzel film üstelik Eser de yokmuş!

Şarkıcı Demet Akalın sosyal medya hesabından İbrahim Büyükak'ın filminin fragmanını paylaştı. Eser Yenenler'e gönderme yapmayı unutmadı

07 Ekim 2017 Cumartesi 23:26
Demet Akalın: Güzel film üstelik Eser de yokmuş!
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AKALIN hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Hesabından takipçileriyle yazışan ve konser tarihlerini paylaşan Akalın, zaman zaman da sanatçı dostlarına hesabı üzerinden destek veriyor. Şarkıcı bu defa da İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç’un başrolünde oynadıkları ‘Yol Arkadaşım’ filminin fragmanını paylaşarak böyle bir destekte bulundu. Akalın fragmanın altına düştüğü notla bir dönem polemiğe girdiği Eser Yenenler’e de gönderme yapmayı ihmal etmedi. Bu paylaşımına koyduğu ‘Dil çıkaran ve göz kırpan’ emoji ile Yenenler’e sadece espri olsun diye sataştığını da gösterdi. Demet Akalın Murat Boz’un yaşadığı iddia edilen çapkınlık gecesi sonrası Eser Yenenler’e yüklenmiş ve bunu yaparken İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç’la da karşı karşıya gelmişti. Akalın böylelikle yaptığı paylaşımla, 3 Adam’a zeytin dalı uzatmış oldu. İşte Demet Akalın’ın o satırları: “Başarılı yönetmen kardeşimin güzel filmi, Eser de yokmuş gidilir”

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Anahtar Kelimeler:
Demet AkalınEser Yenenler
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