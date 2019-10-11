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Demet Akalın'dan Mehmetçik Vakfı'na destek

Demet Akalın, yarın akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde vereceği konserin gelirlerini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

MAGAZİN 11.10.2019, 14:58
Demet Akalın'dan Mehmetçik Vakfı'na destek
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DEMET Akalın, haberi sosyal medya hesabından duyurdu:

"Yarınki Bostancı konserimizin tüm geliri Aslan parçalarına gidecek. Bizim elimizden gelen bu. Verilecek her türlü görevde en başa yazın beni...

'Askerimizin her daim yanındayım'

Devletimizin, askerimizin her daim yanındayım... Yüce Rabbim'den tek duamız burunları bile kanamadan yurda dönmeleri..."

#Demet Akalın #BOSTANCI GÖSTERİ MERKEZİ
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