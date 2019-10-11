Demet Akalın'dan Mehmetçik Vakfı'na destek

DEMET Akalın, haberi sosyal medya hesabından duyurdu:

"Yarınki Bostancı konserimizin tüm geliri Aslan parçalarına gidecek. Bizim elimizden gelen bu. Verilecek her türlü görevde en başa yazın beni...

'Askerimizin her daim yanındayım'

Devletimizin, askerimizin her daim yanındayım... Yüce Rabbim'den tek duamız burunları bile kanamadan yurda dönmeleri..."