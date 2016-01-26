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Demet Akalın: 'Ben daha sübyanım!'

Kış turizminin göz bebeği Uludağ'da, tatilcilerle bir hafta sonra ikinci kez buluşan Demet Akalın, hayranlarına unutulmaz bir gece sundu. Bir basın mensubunun, 'Siz gençken bu tür festivallere katılır mıydınız?' sorusuna 'Ben sübyanım, sübyan! Genç popçulara sakın bu tip sorular sorma" diyerek kahkaha attı

Demet Akalın: 'Ben daha sübyanım!'

Kış turizminin göz bebeği Uludağ'da, tatilcilerle bir hafta sonra ikinci kez buluşan Demet Akalın, hayranlarına unutulmaz bir gece sundu. Bir basın mensubunun, 'Siz gençken bu tür festivallere katılır mıydınız?' sorusuna 'Ben sübyanım, sübyan! Genç popçulara sakın bu tip sorular sorma" diyerek kahkaha attı

26 Ocak 2016 Salı 09:52
Demet Akalın: 'Ben daha sübyanım!'
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Winterfest 2016 kapsamında sahne alan Demet Akalın, üniversiteli gençlerle Uludağ Grand Yazıcı Otel'de bir araya geldi. 4 dansçıyla sahneye çıkan Akalın'ı bin 500 üniversiteli genç izledi. Geniş repertuvarı ile dikkat çeken Akalın, iki saati aşkı programı süresince, pop şarkıların yanı sıra, arabesk şarkılarına da yer verdi. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Akalın, nakil için uygun kalbi beklerken hayatını kaybeden 13 yaşındaki Zeynep Özkü Ertok için üzgün olduğunu belirtirken, cenazesine katılacağını söyledi.
“BEN DAHA SÜBYANIM SÜBYAN”
Akalın, konser öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Başarılı popçu, bir basın mensubunun, “Siz gençken bu tür festivallere katılır mıydınız?” sorusuna, "Son yılların en büyük hakareti. Oğlum Ajda, hala ölmedi. Ben sübyanım, sübyan. Oha yani. Sevgili Ajda Pekkan varken, genç popçulara sakın bu tip sorular sorma" diyerek kahkaha attı.
“SABAHA KADAR AĞLADIM”
Demet Akalın, nakil için 6 aydır uygun kalbi beklerken tedavi gördüğü Ankara Başkent Hastanesi'nde hayatını kaybeden 13 yaşındaki Zeynep Öykü Ertok'la ilgili çok üzgün olduğunu belirtti. Akalın, " Babayla birkaç gün önce konuştuğumuzda, çok iç açıcı konuşmadı. O gün sabaha kadar ağlamaktan canım çıktı. Onun içinde kötü oluyorum. Yarında cenazeye gideceğim. Yetişemesem de mutlaka evine gideceğim" diye konuştu.
“DEMET AKALIN FONUYLA YARDIM EDİYORUM”
Eski karısına 300 lira’ nafaka parası ödeyemediği için hapse giren Kayserili kuru temizlemeci Ahmet Eliaçık için de çok üzüldüğünü belirten Demek Akalın, "Nafaka davasında Ahmet ağabeyle görüştük. Hapisten çıkıp evine gitmiş. Bu bizim için güzel bir haberdi. Bu hafta benim için enteresan bir haftaydı. Yardımlarla ilgili ben herkesten önce davrandım. Öyle kendimi çok iyi hissediyorum. Kazandığım her paradan 'Demet Akalın' diye bir fon oluşturduk. Sosyal medyadan yardım yapıyorum” diye konuştu. 


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Son Güncelleme: 26.01.2016 09:53
Anahtar Kelimeler:
BursaDemet Akalın
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