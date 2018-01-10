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Demet Akalın'a büyük ayıp! Kocasının yanında eski sevgilisiyle klibini yayınladılar

Seda Sayan, Demet Akalın ve eşi Okan Kurt'u programına konuk etti. Demet'in biyografisinin anlatıldığı videoda eski sevgilisi İbrahim Kutluay'a yer verilince Demet çok bozuldu

Demet Akalın'a büyük ayıp! Kocasının yanında eski sevgilisiyle klibini yayınladılar

Seda Sayan, Demet Akalın ve eşi Okan Kurt'u programına konuk etti. Demet'in biyografisinin anlatıldığı videoda eski sevgilisi İbrahim Kutluay'a yer verilince Demet çok bozuldu

10 Ocak 2018 Çarşamba 14:32
Demet Akalın'a büyük ayıp! Kocasının yanında eski sevgilisiyle klibini yayınladılar
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SHOW TV ekranlarındaki programında Demet Akalın ve Okan Kurt'u konuk alan Seda Sayan, yine çok konuşulacak bir programa imza attı. Demet'in biyografisinin anlatıldığı videoda eski sevgilisi İbrahim Kutluay'a da yer verilince ünlü şarkıcı gerildi.

KLİBİ GÖREN DEMET'İN YÜZÜ DEĞİŞTİ

Demet Akalın, büyük aşkı İbrahim Kutluay ile "Senin Anan Güzel mi?" şarkısında kamera karşısına geçmişti. İbrahim Kutluay, Demet Şener ile Demet Akalın'ı aldatınca ünlü şarkıcı çok zor dönemlerden geçmişti. Seda Sayan'ın programında da dün bu klibe yer verilince Demet Akalın'ın yüzü değişti.

OKAN TEPKİSİZ KALDI

Videonun gösterilmesinin ardından Demet'in resmen yüzü değişti. Okan Kurt'un ise duruma tepkisiz kalması "Videoda yer alan İbrahim Kutluay'ı görmedi mi?" sorusuna akıllara getirdi.

GÜLBEN ERGEN'İN ESKİ EŞİ ERHAN ÇELİK GÖRMEZDEN GELİNMİŞTİ

Seda Sayan'ın ilk konuğu Gülben Ergen olmuştu. Gülben'in biyografisi verilirken eski eşi Erhan Çelik'e yer verilmezken Demet'in eski sevgilisine yer verilmesi dikkatlerden kaçmadı

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