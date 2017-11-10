Dekolteyi abartan model, gözleri şaşı etti

İNGİLTERE'DE TV kanalının gala gecesi, kırmızı halıda yapılan şıklık yarışıyla başladı. Hem kırmızı halıya hem partiye damga vuran isim ise sosyal medya fenomeni Demi Rose oldu.

OLDUKÇA CESUR POZLAR VERİYOR

Rose yine şaşırtmadı ve bol dekolteli elbisesiyle tüm gözleri üstüne çekti. 22 yaşındaki güzel isim, son zamanlarda modellik yaparak ün kazanmış olsa da onu sosyal medyadaki cesur fotoğraflarının ünlü yaptığını herkes biliyor. Ve tabii ki Kylie Jenner'ın eski aşkı Tyga ile yaşadığı aşk. Demi Rose'un son zamanlarda kalbi boş. Instagram'ın meşhur olmasının ardından gelen işlere yoğunlaşan ateşli isim, sevgiliye ayıracak vaktinin olmadığını söylemişti.

İşte Demi Rose'un o kıyafeti: