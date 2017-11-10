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Dekolteyi abartan model, gözleri şaşı etti

Sosyal medyada paylaştığı cesur fotoğraflarıyla adından sıkça söz ettiren Demio More, gala gecesinde tercih ettiği transparan ve dekolteli kıyafetiyle dikkatleri üzerinde topladı

Dekolteyi abartan model, gözleri şaşı etti

Sosyal medyada paylaştığı cesur fotoğraflarıyla adından sıkça söz ettiren Demio More, gala gecesinde tercih ettiği transparan ve dekolteli kıyafetiyle dikkatleri üzerinde topladı

10 Kasım 2017 Cuma 14:26
Dekolteyi abartan model, gözleri şaşı etti
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İNGİLTERE'DE TV kanalının gala gecesi, kırmızı halıda yapılan şıklık yarışıyla başladı. Hem kırmızı halıya hem partiye damga vuran isim ise sosyal medya fenomeni Demi Rose oldu.

OLDUKÇA CESUR POZLAR VERİYOR

Rose yine şaşırtmadı ve bol dekolteli elbisesiyle tüm gözleri üstüne çekti. 22 yaşındaki güzel isim, son zamanlarda modellik yaparak ün kazanmış olsa da onu sosyal medyadaki cesur fotoğraflarının ünlü yaptığını herkes biliyor. Ve tabii ki Kylie Jenner'ın eski aşkı Tyga ile yaşadığı aşk. Demi Rose'un son zamanlarda kalbi boş. Instagram'ın meşhur olmasının ardından gelen işlere yoğunlaşan ateşli isim, sevgiliye ayıracak vaktinin olmadığını söylemişti.

İşte Demi Rose'un o kıyafeti:

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Demio MoreİngiltereCinsellikMagazin
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