Dekoltesi ile şöhret olmak isterken, kendini rezil etti

LOS Angeles'ta gerçekleşen 75. Altın Küre Ödül Töreninde siyah giyinmeyen 3 isimden biri Blanca Blanco (36) isimli figüran oldu.
İSTEDİĞİNİ ELDE EDEMEDİ
Kırmızı renkli dekolte bir elbise giyen Blanca Blanco, tepki görüp şöhret yakalayacağını düşünüyordu. Ancak herkes onu görmezden geldi.
PROTESTO EDİLDİ
Blanco, Atria marka elbisesiyle salına salına kırmızı halıda yürürken, cinsel istismara karşı yapılan protestoya katılmadığı, olanlara tepkisiz kalması, sanki haftalar öncesinden kararlaştırılan eylemi hiç duymamış gibi davranmasından dolayı protesto edildi.
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