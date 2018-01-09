Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kelle paça ile botoks
Kelle paça ile botoks
Erkek kokusunun kadınlar üzerindeki şaşırtan etkisi
Erkek kokusunun kadınlar üzerindeki şaşırtan...
Sağlık Bakanlığı'ndan kritik uyarı! Grip virisü kağıt parayla yayılıyor
Grip virisü kağıt parayla yayılıyor
Kapınızı 3 kez kilitliyorsanız dikkat! Hırsıza davetiye çıkarıyorsunuz
Kapınızı 3 kez kilitliyorsanız dikkat!

Dekoltesi ile şöhret olmak isterken, kendini rezil etti

75. Altın Küre Ödül Törenine cesur bir kıyafetle katılan ve bu sayede şöhreti yakalayacağını düşünen figüran Blanca Blanco, umduğunu bulamadı

Dekoltesi ile şöhret olmak isterken, kendini rezil etti

75. Altın Küre Ödül Törenine cesur bir kıyafetle katılan ve bu sayede şöhreti yakalayacağını düşünen figüran Blanca Blanco, umduğunu bulamadı

09 Ocak 2018 Salı 12:46
Dekoltesi ile şöhret olmak isterken, kendini rezil etti
banner404

LOS Angeles'ta gerçekleşen 75. Altın Küre Ödül Töreninde siyah giyinmeyen 3 isimden biri Blanca Blanco (36) isimli figüran oldu.

İSTEDİĞİNİ ELDE EDEMEDİ

Kırmızı renkli dekolte bir elbise giyen Blanca Blanco, tepki görüp şöhret yakalayacağını düşünüyordu. Ancak herkes onu görmezden geldi.

PROTESTO EDİLDİ

Blanco, Atria marka elbisesiyle salına salına kırmızı halıda yürürken, cinsel istismara karşı yapılan protestoya katılmadığı, olanlara tepkisiz kalması, sanki haftalar öncesinden kararlaştırılan eylemi hiç duymamış gibi davranmasından dolayı protesto edildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Blanca BlancoDekolte75. Altın Küre Ödül TöreniCesur Bir Kıyaf
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diriliş Ertuğrul'a güçlü rakip! Reyting savaşı fena kızışacak
Diriliş Ertuğrul'a güçlü rakip! Reyting savaşı fena kızışacak
Tamirci çağıran Selda Bağcan, kasayı kontrol edince karakola koştu
Tamirci çağıran Selda Bağcan, kasayı kontrol edince karakola koştu
İşte Benim Stilim - Bahar Candan'ın ayakları olay oldu
İşte Benim Stilim - Bahar Candan'ın ayakları olay oldu

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim