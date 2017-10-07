Deha’nın gözü Sibel Can ve Ebru Gündeş’te

YAZ aylarında tatil bölgelerini hareketlendiren yetenekli şarkıcı, İstanbul'daki dördüncü sahnesine çıktığını açıkladı. Gazetecilerle sohbet eden Deha, “Tanrım şarkısı çok sevildi, birçok isim de düet teklif etti ama hepsi pop müzik şarkıcısıydı. Ben daha çok Sibel Can ya da Ebru Gündeş gibi isimler istiyorum” dedi. Sözlerine devam eden şarkıcı, “Şarkı seçiminde de çok dikkatli olduğunu söyledi. ‘Tanrım' şarkısının başarısından sonra çıtayı da yükselttik. O yüzden yeni albüm yapacağım içinde de coverler olacak. Bir tanesi Ahmet Kaya'dan bir tanesi de Ferdi Tayfur'dan olacak” diyerek sahneye çıktı.