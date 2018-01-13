Defne Samyeli'nin kızı, cumhurbaşkanı torunuyla yakalandı

DEFNE Samyeli'nin 21 yaşındaki büyük kızı Deren Talu, güzelliğinden sonra şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi.

PLAYBOYLARI PEŞİNDEN KOŞTURUYOR

Eski manken ve sunucu Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan olan 21 yaşındaki kızı Deren, uzun süredir playboyları peşinden koşturuyordu. Sık sık davetlerde ve eğlence kulüplerinde boy gösteren Deren, önceki akşam Emirgan'daki bir mekanda eğlendi.

FAHRİ KORUTÜRK'ÜN TORUNUYLA YAKINLAŞTI

Deren Talu'nun yanında oyuncu Meryem Uzerli de vardı. 21 yaşındaki genç kız, mekanda Meryem Uzerli aracılığıyla 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün torunu olan Mehmet Korutürk ile yakınlaştı.

SABAHIN İLK IŞIKLARINA KADAR EĞLENDİLER

Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen Deren Talu ve Mehmet Korutürk, mekandan saat 04.00'te ayrıldı. Meryem Uzerli'nin VIP aracına binen Deren Talu ile Mehmet Korutürk, Meryem Uzerli'yi otele bıraktı.



"EYVAH! ANNEM GÖRMESİN"

Bu sırada art arda patlayan flaşlar karşısında panik olan Deren Talu, "Eyvah! Annem görmesin!" diyerek yüzünü saklamaya çalıştı.

KAFASINI ÇEVİREREK SAKLANMAYA ÇALIŞTI

VIP aracın otomatik kapısının tekrardan açılmasıyla panik yapan Mehmet Korutürk de başını arkaya doğru çevirerek saklanmaya çalıştı.