Defne Samyeli’den ‘Ali Sunal ile aşk yaşıyor’ iddialarına yanıt

BUGÜN bazı medya organlarında Defne Samyeli’nin Ali Sunal ile aşk yaşadığı haberleri magazin kulislerinde büyük bir yankı uyandırdı. Bu haberler üzerine Defne Samyeli, Ünal Demirkaya’ya bu çıkan iddialara yönelik açıklamalarda bulundu.

Defne Samyeli Ali Sunal ile yakın arkadaş olduklarını ve Sunal’un doğum günü partisinden bir fotoğraf paylaştığını, bunun üzerine tamamen asılsız ve hayal ürünü iddiaların ortaya çıktığını söyledi.



DERNEKTE BERABER ÇALIŞIYORUZ

Defne Samyeli, ‘Ali Sunal ile arkadaşlığımız eskiye dayanıyor. Ali ile birlikte ÇABA derneğinde beraber sırt sırta çalışıyoruz. Arkadaşlık dışında Ali Sunal ile aramızda hiç bir şey olması söz konusu değildir. Hakkımda çıkan bu haberlere gülüp geçiyorum’ dedi