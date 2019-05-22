Defne Samyeli ve Cem Yılmaz evlendi mi?

CEM Yılmaz, sevgilisi Defne Samyeli ile çıktığı akşam yemeğinden dönerken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde sahnede fenalaşarak gösterisine ara vermek zorunda kalan Cem Yılmaz, sağlık durumu hakkında da bilgi verdi. Cem Yılmaz, gazetecilere, "Sağlığım gayet iyi, keyfimiz iyi, evliliğimiz de iyi gidiyor" deyince Yılmaz, kafaları karıştırdı. Yılmaz'ın bu cümlesi akıllara Defne Samyeli ile gizlice evlendikleri iddiasını getirdi. Defne Samyeli ile Cem Yılmaz'ın yıllar önce Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan arkadaşlıkları Nisan 2018'de sürpriz bir şekilde aşka dönüşmüştü. 1 yıldır birlikte olan çiftin ilişkilerini Cem Yılmaz şu sözlerle anlatmıştı: "Tanışıklığımız 90'lı yıllara dayanıyor. Defne'yi yıllardır uzaktan görür ve hayranlıkla bakardım, ama yakın bir arkadaşlığımız yoktu. Defne şahane bir insan. Çok iyi anlaştığım biriyle çok olgun bir birliktelik yaşıyorum. Muhabbetimiz çok değerli. Bizi kıymetli kılan şey benim onu, onun beni beğenmesi değil. İkimiz birlikteyken kendimizi ne kadar iyi hissettiğimiz.''