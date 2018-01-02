Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Tiryakiliği beyinde bitirecek hücre bulundu!
Tiryakiliği beyinde bitirecek hücre bulundu!
20'lik diş ağrısına ne iyi gelir?
20'lik diş ağrısına ne iyi...
Apple'dan flaş Netflix hamlesi
Apple'dan flaş Netflix hamlesi
2 Ocak 2018 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
2 Ocak 2018 Yeni Alanya...

Defne Samyeli'nin itirafıyla Acun Ilıcalı'nın ağzı açık kaldı

O Ses Türkiye sahnesinde performansıyla göz dolduran Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz'la okul arkadaşı olduğunu itiraf etmesi, Acun Ilıcalı dahil herkesi şaşırttı

Defne Samyeli'nin itirafıyla Acun Ilıcalı'nın ağzı açık kaldı

O Ses Türkiye sahnesinde performansıyla göz dolduran Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz'la okul arkadaşı olduğunu itiraf etmesi, Acun Ilıcalı dahil herkesi şaşırttı

02 Ocak 2018 Salı 09:00
Defne Samyeli'nin itirafıyla Acun Ilıcalı'nın ağzı açık kaldı
banner404

TV8'de ekrana gelen 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' programına katılan Defne Samyeli, 'Dokun Bana' performansıyla 4 jüri üyesini döndürmeyi başardı. Samyeli, jüri üyesi olarak seçtiği Murat Boz ile bir de düet yaptı.

"BEN, ONA 'ABİ' DERDİM"

 Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin okul yılları ile ilgili sohbeti izleyenleri güldürdü. Samyel., "Cem, benim okuldan arkadaşım, Boğaziçi'nden. Benden birkaç sınıf büyüktür. Ben 'abi' derdim. Bana çok destek olmuştur" şeklinde konuştu.

"ÇİRKİNLER BÖLÜMÜNDEYDİM"

Samyeli'nin sözlerinin ardından "Ben çirkinler bölümündeydim" eprisi yapan Cem Yılmaz, stüdyoyu kahkahaya boğdu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Defne SamyeliCem YılmazTvMagazin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşkta kazanan Alişan, işte kaybetti! Dizisinin fişini çektiler
Aşkta kazanan Alişan, işte kaybetti! Dizisinin fişini çektiler
Yılbaşında Acun'u izleyen kişi sayısı, bir ülke nüfusu kadar!
Yılbaşında Acun'u izleyen kişi sayısı, bir ülke nüfusu kadar!
Çocuklar Duymasın'da yeni kriz! Şimdi de...
Çocuklar Duymasın'da yeni kriz! Şimdi de...

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim