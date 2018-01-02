Defne Samyeli'nin itirafıyla Acun Ilıcalı'nın ağzı açık kaldı

TV8'de ekrana gelen 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' programına katılan Defne Samyeli, 'Dokun Bana' performansıyla 4 jüri üyesini döndürmeyi başardı. Samyeli, jüri üyesi olarak seçtiği Murat Boz ile bir de düet yaptı.
"BEN, ONA 'ABİ' DERDİM"
Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin okul yılları ile ilgili sohbeti izleyenleri güldürdü. Samyel., "Cem, benim okuldan arkadaşım, Boğaziçi'nden. Benden birkaç sınıf büyüktür. Ben 'abi' derdim. Bana çok destek olmuştur" şeklinde konuştu.
"ÇİRKİNLER BÖLÜMÜNDEYDİM"
Samyeli'nin sözlerinin ardından "Ben çirkinler bölümündeydim" eprisi yapan Cem Yılmaz, stüdyoyu kahkahaya boğdu.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.