Defne Samyeli: Evlilik yok, böyle iyiyiz
Önceki akşam annesiyle Etiler'de görüntülenen Defne Samyeli, 'Cem Yılmaz ile evlenecek misiniz?' sorusuna yanıt verdi.
MAGAZİN 30.09.2019, 09:29
DEFNE Samyeli 1.5 yıl önce aşk yaşamaya başladığı Cem Yılmaz için “Eğlendiğim, kendimi güvende hissettiğim bir beraberliğim var” demişti. Cem Yılmaz da “İçimde bu ilişki çok uzun yıllar devam edecekmiş gibi bir his var” açıklamasını yapmıştı.
Önceki akşam annesi Sendegül Samyeli ile Etiler Akmerkez’deki Paper Moon Restaurant’ta yemek yiyen Defne Samyeli çıkışta, “Cem Yılmaz ile evlenecek misiniz?” sorusuna gülerek “Biz böyle çok iyi ve çok mutluyuz” yanıtını verdi.
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