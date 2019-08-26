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Son Dakika

Defne Samyeli çıtayı iyice yükseltti! İstediği sahne ücretiyle şaşırttı

Kısa süre önce müzik piyasasına giriş yapan Defne Samyeli, çıtayı iyice yükseltti. Samyeli, istediği sahne rakamıyla dudak uçuklattı.

MAGAZİN 26.08.2019, 12:50 Toygar Dim
Defne Samyeli çıtayı iyice yükseltti! İstediği sahne ücretiyle şaşırttı
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SON günlerde komedyen Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Defne Samyeli, geçen yıl sahnelere çıkmaya başlamış ve talep ettiği sahne ücretiyle dudak uçuklatmıştı. Bir konserinden 80 bin lira isteyen Samyeli, çıtayı iyice yükseltti.

150 BİN LİRAYA ÇIKARTTI

İddiaya göre Defne Samyeli, düğünlerde sahne alması için yapılan tekliflerden 150 bin lira talep etmeye başladı. Piyasaya gireli henüz bir yıl bile olmadan ücretini yükseltmesi herkesi şaşırttı. Öte yandan şarkıcının, Alaçatı'da aynı sahneyi paylaştığı Deniz Seki, Yaşar ve Cenk Eren'le aynı afişte olmayı kabul etmediği iddia edilmişti.

#defne #samyeli
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