Dedikodular doğru çıktı! Sinan'dan beklenen açıklama geldi

YÜKSEL Balık, 20'nci yılına özel Tarabya'da açtığı yeni şubesini birbirinden ünlü simaların da katıldığı renkli bir açılış partisiyle kutladı. Popçu Sinan Akçıl, partiye yalnız katıldı.
"BİTİRME KARARI ALDIK"
Bir süredir şarkıcı sevgilisi Otilia'yla ayrıldığı konuşulan Sinan Akçıl, aşk hayatı hakkında ilk kez net konuştu: "Otilia'yla ilişkimizi bitirme kararı aldık. Mesafeler bize uzun gelmeye başladı. Biz de oturduk ve bitirme kararı aldık, kısmet böyleymiş."
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