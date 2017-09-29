Davetlileri uğurlayan Rüzgar, damatlığını çıkarmadan kuyumcuya koştu

İKİ yıldır birlikte olduğu Tuğba Beyazoğlu'yla geçtiğimiz gün dünyaevine giren Rüzgar Erkoçlar, önceki gün eşiyle birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi.

"ÇEKMEYİN RİCA EDİYORUM"

Damatlığını üzerinden çıkarmadan eşiyle birlikte kuyumcunun yolunu tutan Erkoçlar düğün takılarını bozdurdu. Önlem olarak da kuyumcunun kepenklerini yarım olarak kapattıran genç oyuncu "Çekmeyin rica ediyorum, kuyumcuya geldik. Daha balayına bile gidemedik" dedi.

ALTINLARI PARAYA ÇEVİRDİLER

Rüzgar Erkoçlar ve eşinin altınlarını nakit paraya çevirdiği öğrenildi.

ALTINLARI PARAYA ÇEVİRDİLER

Rüzgar Erkoçlar ve eşinin altınlarını nakit paraya çevirdiği öğrenildi.

DÜĞÜNDE İKİ TAKIM BİRDEN GİYDİ



Rüzgar Erkoçlar, düğünde lacivert ve krem rengi olmak üzere iki takım elbise giymişti.

İkili kuyumcuda böyle görüntülendi;