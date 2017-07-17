Dans ederken ölçüyü kaçıran Özge'den bomba frikik!

İşte Özge'nin o frikiğinden bir kare;

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla isminden söz ettiren manken Özge Ulusoy, bu sefer eğlencenin dozunu kaçırdı. Bir mekanda eğlenen güzel manken dans ettiği sırada frikikle adından söz ettirdi.

GÜZEL manken Özge Ulusoy , Mikanos'ta sıcak havanın tadını gündüzleri denize girerek, geceleri ise partilere katılarak çıkarıyor. Özge Ulusoy, geçen gece katıldığı bir partide frikik vermekten kurtulamadı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.