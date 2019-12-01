Danla Bilic'in dövme yaptırdığı yer şaşkına çevirdi

Çektiği makyaj videolarıyla kısa sürede popüler olan Danla Bilic, yeni dövmesiyle çok konuşuldu. Kendal Jenner'ın başlattığı dudak içi dövme akımına son olarak Danla Bilic katıldı. Fenomen, önceki gün gittiği dövmecide dudak içine "Help" yazdırdı.

Geçtiğimiz yıllarda Neslihan Atagül de dudak içine eşi Kadir Doğulu'nun baş harfini dövme yaptırmıştı.

Son olarak takipçilerinin sorularını yanıtlamak için çektiği videoda, Danla Bilic, alkol bağımlısı olduğunu itiraf etmişti. Bu sözlerin haber olması üzerine fenomen, mübalağa ettiğini, öyle bir sorunu olmadığını açıklamıştı.



Son olarak takipçilerinin sorularını yanıtlamak için çektiği videoda, Danla Bilic, alkol bağımlısı olduğunu itiraf etmişti. Bu sözlerin haber olması üzerine fenomen, mübalağa ettiğini, öyle bir sorunu olmadığını açıklamıştı.

