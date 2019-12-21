Danla Bilic göz estetiği yaptırdı
YouTuber ve Fenomen Danla Bilic, Japonlara benzemek için göz kapağı ameliyatı geçirdiğini söyledi ve ekledi: "Çok istediğim bir şeydi".
MAGAZİN 21.12.2019, 21:49
YOUTUBE'DA yayınladığı makyaj videolarıyla ünlenen, şöhret olduktan sonra da mide küçültme ameliyatı ve bir dizi estetik operasyonla bambaşka bir görüntüye kavuşan Danla Bilic, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.
City’s AVM çıkışında objektife yansıyan sosyal medya fenomeni, fotoğraflarını çeken muhabirlere güzelliği uğruna bir kez daha bıçak altına yattığını söyledi.
'Çok sevdim Japonları'
Danla Bilic, Japonlar gibi çekik gözlere sahip olabilmek için estetik yaptırdığını açıkladı:
“İki hafta önce Tokyo’ya gittim. Çok sevdim Japonları. Geldikten sonra da gözümden estetik ameliyatı oldum. Daha çok yeni olduğu için şu an hiç iyi görünmüyorum. Ama kendimi daha iyi hissetmek için böyle bir şey yaptım. Çok istediğim bir şeydi”
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