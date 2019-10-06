Dalkılıç: 'Hande biraz rahatsız'

Trafikte basın mensupları ile karşılaşan çift, muhabirlerle sohbet etti. Sevgilisi Hande Erçel’in aracını kullanan Murat Dalkılıç, "Hande rahatsız biraz, işlerimiz vardı. Her şey çok güzel gidiyor" dedikten sonra ikili evlerinin yolunu tuttu.