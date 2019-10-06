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Dalkılıç: 'Hande biraz rahatsız'

Şarkıcı Murat Dalkılıç, önceki akşam oyuncu sevgilisi Hande Erçel ile beraber Etiler'de objektiflere yansıdı

MAGAZİN 06.10.2019, 10:37
Dalkılıç: 'Hande biraz rahatsız'
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Trafikte basın mensupları ile karşılaşan çift, muhabirlerle sohbet etti. Sevgilisi Hande Erçel’in aracını kullanan Murat Dalkılıç, "Hande rahatsız biraz, işlerimiz vardı. Her şey çok güzel gidiyor" dedikten sonra ikili evlerinin yolunu tuttu.

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