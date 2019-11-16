Cüneyt Arkın'dan güldüren anı: 'Abi sen Cüneyt Arkın'ı tanıyor musun?'
Cüneyt Arkın’ın Yeşilçam anısı, usta oyuncunun sosyal medyadaki takipçilerini güldürdü
MAGAZİN 16.11.2019, 10:32
ARKIN'IN çocukları tarafından yönetilen Instagram hesabında yapılan paylaşımda ünlü oyuncunun şu cümlelerine yer verildi:
“Yıllar önce Almanya’ya gittim, ulaşımımı sağlayan birini verdiler yanıma. Adını bile hatırlıyorum; Rıza. Beni görünce ‘Hoş geldin Tarık Abi’ dedi. Ben bozuldum tabii. Akşam evine davet etti. Üç tane de çocuğu var. Çocuklar bir ara televizyonu açtılar. Bir baktık televizyonda benim filmim oynuyor. Rıza baktı baktı; ‘Ya’ dedi, ‘Tarık Abi sen Cüneyt Arkın’ı tanırsın. Nasıl bir heriftir bu?’ Hatırladıkça halen gülüyorum.”
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