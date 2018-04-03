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Cüneyt Arkın'a büyük ayıp! Hırsından hüngür hüngür ağlamış

Usta oyuncu Cüneyt Arkın'a dizi teklifi götürüldüğünü belirten 'Bay Sinema' lakaplı Türker İnanoğlu, "Bu rol için küçük bir rakam teklif etmişler. Hırsından ağlamış. Koskoca adamı ağlatmışlar" dedi

Cüneyt Arkın'a büyük ayıp! Hırsından hüngür hüngür ağlamış

Usta oyuncu Cüneyt Arkın'a dizi teklifi götürüldüğünü belirten 'Bay Sinema' lakaplı Türker İnanoğlu, "Bu rol için küçük bir rakam teklif etmişler. Hırsından ağlamış. Koskoca adamı ağlatmışlar" dedi

03 Nisan 2018 Salı 14:44
Cüneyt Arkın'a büyük ayıp! Hırsından hüngür hüngür ağlamış
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YAPIMCI ve senaryo yazarı Türker İnanoğlu, verdiği röportajda usta sanatçı Cüneyt Arkın hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"KOSKOCA ADAMI AĞLATMIŞLAR"

Sözcü'de yer alan habere göre; 81 yaşındaki yapımcı ve senaryo yazarı, "Cüneyt Arkın'a bir dizi teklifi gitmiş ama kabul etmemiş galiba" sorusuna, "Bir yerde okudum ben de bunu. Ayıptır! Bugün dizilerde çok büyük paralar var. Haftada 50-60 bin lira kazanan oyuncular var. Aramışlar bunu. Bir rol ve çok küçük bir rakam teklif etmişler. Hırsından ağlamış. Koskoca adamı ağlatmışlar" yanıtını verdi.

"İRAN SİNEMASINDA CÜNEYT'E TAPIYORLARDI"

Usta oyuncunun Filiz Akın'la birlikte rol aldığı iki filmin orfinallerinin bu ülkede kaldığına dikkat çeken İnanoğlu, "İran ile iki tane ortak film yaptığımız dönemde orada ihtilal oldu ve orjinalleri orada kaldı. Filmlerin adı 'İki Esir ve 'Melikşah' idi. Cüneyt Arkın ve Filiz Akın rol almıştı. 1980'lerde hem İran hem de İtalya ile kültür alışverişi çok yoğundu. Maalesef Cüneyt Arkın'ın iki filmi esir! O yıllarda özellikle İran sinemasında Cüneyt'e tapıyorlardı resmen ama olmadı" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Cüneyt ArkınTürker İnanoğluBay Sinema
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