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Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın kızının nikah şahitliğini yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın kızının nikah şahitliğini yaptı

07 Nisan 2018 Cumartesi 21:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu!
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ERDOĞAN, partisinin Denizli İl Kongresi'nin ardından Denizli Kongre ve  Kültür Merkezi'nde Esra Zolan-Abdullah Tok çiftinin nikah törenine geçti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'ın kıydığı nikahta Erdoğan  ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak,  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Nikah basına kapalı gerçekleşti.

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CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanNikah şahitliği
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