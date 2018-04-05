Çukur hayatı şahane!

DİLAN Çiçek Deniz, "Çukur" dizisinde oynadığı için kendisini çok şanslı gördüğünü söyledi ve ekledi: "Çok değerli isimlerle çalışıyorum, onlardan çok şey öğreniyorum. Orası hem iş yerim hem okulum. Çukur seti şahane. Dizide güçlü kadın karakterini canlandırmam benim için şans."
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