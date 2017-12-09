'Çukur' dizisinde Vartolu'nun hikayesi izleyenleri sarstı

SHOW TV ekranlarının ilgiyle izlenen yapımlarından 'Çukur'un efsane karakterlerinden Varotolu'nun hikayesi, izleyenleri derinden sarsıyor.

TEK BİR ZAAFI VAR: MİHRİBAN TÜRKÜSÜ

Doğduğu ve çocukluğunun geçtiği Çukur'a intikam almak için geri dönen, acımasız bir mafya lideri olan Vartolu'nun tek bir zaafı var. O da Mihriban türküsü...

ANNESİ, GÖZLERİNİN ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Annesi Mihriban'ın üvey babası tarafından gözlerinin önünde öldürüldüğüne şahitlik eden Vartolu'nun hikayesini izleyenler göz yaşlarına hakim olamıyor.