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'Çukur'da naler oluyor? Büyük düşüş

Show TV'de yayınlanan 'Çukur' dizisinde son üç haftadır reyting kaybı yaşanıyor. Başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Dilan Çiçek Deniz'in yer aldığı yapım, iki haneli rakamlardan tek haneli reytinge düştü

'Çukur'da naler oluyor? Büyük düşüş

Show TV'de yayınlanan 'Çukur' dizisinde son üç haftadır reyting kaybı yaşanıyor. Başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Dilan Çiçek Deniz'in yer aldığı yapım, iki haneli rakamlardan tek haneli reytinge düştü

25 Nisan 2018 Çarşamba 09:08
'Çukur'da naler oluyor? Büyük düşüş
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POSTA Gazetesi'nden Mesut Yar'ın, "Çukur'a Nazar mı Değdi?" başlıklı yazısı şöyle:
"Açıkçası 'Çukur' (Show TV) bu sezonun kafa işlerinden biri oldu ama son üç haftadır dizide bir reyting kaybı var. En büyük rakibi olan Star'ın 'Söz' isimli dizisi toplam izleyicide 'Çukur'u geride bırakıyor.
Ben kendi adıma ortaya çıkan işten endüstriyel olarak memnunum ama belli ki izleyici 'arkadaş, lafı çok da dolandırmayın' görüşünde.

İki haneli rakamlardan tek haneli reytinge düşen 'Çukur' için fikrim odur ki en az üç sezonluk malzemeye sahip. Bu laf dolandırma işi acaba bu serveti sezonlara yayma kaygısından mı? Varsa öyle bir kaygı 'Çukur'u üretenler bir an önce kafayı boşaltmalı!"

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Show TVde Yayınlanan Çukur DizisiÇukurda Naler Oluyor?
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