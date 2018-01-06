Çorapla alışveriş yapan Halit, kendini kabine zor attı

OYUNCU Halit Ergenç, Akmerkez'deydi. Takım elbise deneyen oyuncu, prova sırasında ayakkabılarını çıkararak, çorapla mağazanın içinde dolaştı.
KENDİNİ KABİNE ATTI
Görüntülendiğini fark edince kendisini soyunma kabinine atan Ergenç, çıkışta gazetecilerle sohbet etti.
GENÇLERLE BİRLİKTE SAHNEYE ÇIKACAK
Oyuncu, Çağdaş Eğitim Vakfı'nın 15 Ocak'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenleyeceği konserde gençlerle birlikte sahneye çıkacağını söyledi.
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