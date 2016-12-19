Çökele çıkarması

BE YAZ A bürünen Çökele'de 2 gün boyunca kamp yaparak hoşça vakit geçiren grup üyeleri, dağ evinde keyif yaptılar. Odun ateşinde çay keyfi yapan Antalya BŞB Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, İsveç Fahri Konsolosu ve Elysee Otelleri sahibi Hilmi Tokuş ile Yeni Alanya Gazetesi Politika Editörü Alper Kutay'ın keyfine diyecek yoktu.

BE YAZ A bürünen Çökele'de 2 gün boyunca kamp yaparak hoşça vakit geçiren grup üyeleri, dağ evinde keyif yaptılar. Odun ateşinde çay keyfi yapan Antalya BŞB Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, İsveç Fahri Konsolosu ve Elysee Otelleri sahibi Hilmi Tokuş ile Yeni Alanya Gazetesi Politika Editörü Alper Kutay'ın keyfine diyecek yoktu.

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