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Çok konuşulacak sahne! Meryem ve Özcan yatağa girdi

8 Aralık'ta vizyona girecek Öteki Taraf filmine Meryem Uzerli ve Özcan Deniz'in ateşli sahneleri damga vuracak

Çok konuşulacak sahne! Meryem ve Özcan yatağa girdi

8 Aralık'ta vizyona girecek Öteki Taraf filmine Meryem Uzerli ve Özcan Deniz'in ateşli sahneleri damga vuracak

24 Ekim 2017 Salı 14:36
Çok konuşulacak sahne! Meryem ve Özcan yatağa girdi
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MERYEM Uzerli'nin Cingöz Recai filmindeki başrolünün yankıları sürerken, başarılı oyuncunun şimdi de  Özcan Deniz'le birlikte rol aldığı filmdeki cesur sahneler konuşulmaya başlandı.

MERYEM VE ASLI İLE KAMERA KARŞISINDA

Müzik kariyerini bırakarak sinema sektörüne adım atan ve sonrasında dikkat çeken projelere imza atan  Özcan Deniz, son filmi Öteki Taraf'ta,  Meryem Uzerli ve  Aslı Enver isimleriyle birlikte kamera karşısına geçti.

ATEŞLİ SAHNELER ÇOK KONUŞULACAK

Adından da anlaşılacağı üzre bu defa farklı bir tarzda filmle seyircisinin karşısına çıkacak olan Deniz,  Meryem Uzerli ile birlikte cesur sahnelere imza attı. Yayınlanan fragmanda Uzerli ve Deniz'in ateşli öpüşme sahnesi dikkat çekti. Film, 8 Aralık'ta vizyona girecek.

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Aslı EnverÖzcan DenizMeryem UzerliMagazin
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