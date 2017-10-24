Çok konuşulacak sahne! Meryem ve Özcan yatağa girdi

MERYEM Uzerli'nin Cingöz Recai filmindeki başrolünün yankıları sürerken, başarılı oyuncunun şimdi de Özcan Deniz'le birlikte rol aldığı filmdeki cesur sahneler konuşulmaya başlandı.

MERYEM VE ASLI İLE KAMERA KARŞISINDA

Müzik kariyerini bırakarak sinema sektörüne adım atan ve sonrasında dikkat çeken projelere imza atan Özcan Deniz, son filmi Öteki Taraf'ta, Meryem Uzerli ve Aslı Enver isimleriyle birlikte kamera karşısına geçti.

ATEŞLİ SAHNELER ÇOK KONUŞULACAK

Adından da anlaşılacağı üzre bu defa farklı bir tarzda filmle seyircisinin karşısına çıkacak olan Deniz, Meryem Uzerli ile birlikte cesur sahnelere imza attı. Yayınlanan fragmanda Uzerli ve Deniz'in ateşli öpüşme sahnesi dikkat çekti. Film, 8 Aralık'ta vizyona girecek.