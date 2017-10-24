Çok konuşulacak sahne! Meryem ve Özcan yatağa girdi

MERYEM Uzerli'nin Cingöz Recai filmindeki başrolünün yankıları sürerken, başarılı oyuncunun şimdi de Özcan Deniz'le birlikte rol aldığı filmdeki cesur sahneler konuşulmaya başlandı.
MERYEM VE ASLI İLE KAMERA KARŞISINDA
Müzik kariyerini bırakarak sinema sektörüne adım atan ve sonrasında dikkat çeken projelere imza atan Özcan Deniz, son filmi Öteki Taraf'ta, Meryem Uzerli ve Aslı Enver isimleriyle birlikte kamera karşısına geçti.
ATEŞLİ SAHNELER ÇOK KONUŞULACAK
Adından da anlaşılacağı üzre bu defa farklı bir tarzda filmle seyircisinin karşısına çıkacak olan Deniz, Meryem Uzerli ile birlikte cesur sahnelere imza attı. Yayınlanan fragmanda Uzerli ve Deniz'in ateşli öpüşme sahnesi dikkat çekti. Film, 8 Aralık'ta vizyona girecek.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.