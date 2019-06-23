'Çok kilo aldım'

TEOMAN'I izleyenler arasında Gonca Vuslateri ve Seçkin Piriler gibi ünlü isimlerde vardı.



Gonca Vuslateri en önde yerini alırken, kendisine uzatılan mikrofonların soruları yanıtladı. Bronz tenli hali ile dikkat çeken oyuncu "Kışın biraz solaryuma girdim, yaza hazırlanmak için. O yüzden biraz yandım" dedi. Son zamanlarda İspanyolca ders aldığını dile getiren Vuslateri, çok kilo aldığını ve diyete başladığını açıkladı.

