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Çocukluk fotoğrafını gören "Nereden nereye" diyor

Namı ülke sınırlarını aşan ve dünya çapında ün kazanan Nusret Gökçe'nin çocukluk fotoğrafını görenler "Nereden nereye" demekten kendini alamıyo

Çocukluk fotoğrafını gören "Nereden nereye" diyor

Namı ülke sınırlarını aşan ve dünya çapında ün kazanan Nusret Gökçe'nin çocukluk fotoğrafını görenler "Nereden nereye" demekten kendini alamıyo

07 Kasım 2017 Salı 17:00
Çocukluk fotoğrafını gören "Nereden nereye" diyor
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ŞİMDİLERDE namı ülke sınırlarını aşan ve her geçen gün şöhretine şöhret katan sosyetenin etçisi Nusret  Gökçe'nin çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı.

KASAP ÇIRAĞIYKEN ŞÖHRET OLDU

Yayımladığı videolarla sosyal medyada birden bire ün kazanan Nusret  Gökçe, ününü  Türkiye dışına da taşımayı başardı. Şu anki konumuna kasap çıraklığından başlayarak gelen Nusret  Gökçe, kendi ismiyle açmış olduğu restoranını Dünyaca ünlü restoranlar zincirine taşımayı başardı.

MADDİ İMKANI OLMADIĞI İÇİN OKUYAMADI

1983 yılında  Erzurum'da dünyaya gelen Nusret  Gökçe, maden işçisi bir babanın 5 evladından birisidir. Henüz iki yaşındayken ailesiyle birlikte  Erzurum'dan  Darıca'ya göç eden Nusret, maddi sebepler dolayısıyla  Darıca Faik Şahenk Ortaokulu'nu altıncı sınıfta bırakmak zorunda kalmıştır.

ÇOCUKLUK FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Şimdilerde sosyal medyada 9,5 milyon takipçisi olan Nusret'in çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı. Ünlü etçinin çocukluk fotoğrafını görenler "Nereden nereye" demekten kendini alamıyor.

İşte Nusret'in çocukluk fotoğrafı;

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NusretÇOCUKLUK FOTOĞRAFI
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