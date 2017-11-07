Çocukluk fotoğrafını gören "Nereden nereye" diyor

ŞİMDİLERDE namı ülke sınırlarını aşan ve her geçen gün şöhretine şöhret katan sosyetenin etçisi Nusret Gökçe'nin çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı.

KASAP ÇIRAĞIYKEN ŞÖHRET OLDU

Yayımladığı videolarla sosyal medyada birden bire ün kazanan Nusret Gökçe, ününü Türkiye dışına da taşımayı başardı. Şu anki konumuna kasap çıraklığından başlayarak gelen Nusret Gökçe, kendi ismiyle açmış olduğu restoranını Dünyaca ünlü restoranlar zincirine taşımayı başardı.

MADDİ İMKANI OLMADIĞI İÇİN OKUYAMADI

1983 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Nusret Gökçe, maden işçisi bir babanın 5 evladından birisidir. Henüz iki yaşındayken ailesiyle birlikte Erzurum'dan Darıca'ya göç eden Nusret, maddi sebepler dolayısıyla Darıca Faik Şahenk Ortaokulu'nu altıncı sınıfta bırakmak zorunda kalmıştır.

ÇOCUKLUK FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Şimdilerde sosyal medyada 9,5 milyon takipçisi olan Nusret'in çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı. Ünlü etçinin çocukluk fotoğrafını görenler "Nereden nereye" demekten kendini alamıyor.

İşte Nusret'in çocukluk fotoğrafı;