Çocuklarım bana hala "baba" diyorlar

Kardashian kardeşlerin annesi Kris Jenner'ın ikinci eşi olarak tanınan Bruce Jenner, daha sonra cinsiyet değiştirme operasyonu geçirerek kadın oldu ve Caitlyn adını kullanmaya başladı.

70 yaşındaki Jenner, şu sıralar da I'm a Celebrity... Get Me Out Of Here" adlı yarışmada mücadele ediyor.

Vahşi ormanda yaşam mücadelesi veren Jenner, altı çocuğunun cinsiyet değiştirmesine rağmen kendisine hala "baba" dediklerini anlattı. "İlk Kendall sordu, bana nasıl hitap etmesi gerektiğini. Ben de ona her zaman onun babası olarak kalacağımı söyledim" dedi. Operasyon geçirdikten sonra Caitlyn adını alan Jenner, top model Kendall Jenner ile dünyanın en zengin genç kadınlarından biri olan Kylie Jenner da dahil toplam 9 çocuğun babası. Kim, Khloe, Kourtney ve Rob Kardashian'ın da üvey babası. Caitlyn Jenner, 20'nci torununun ise aralık ayında dünyaya geleceğini söyledi. 1949 doğumlu olan Caitlyn ya da eski adıyla Bruce Jenner, eski bir milli sporcu. 1972 Münih Olimpiyatları'na katıldı. Ardından da 1976 Montreal Olimpiyatları'nda dekatlonda dünya rekoru kırdı.