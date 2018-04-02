Çocuklar Duymasın'ın efsane karakteri yeni bölümde ölüyor

TÜRK televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olma yolunda ilerleyen Çocuklar Duymasın'ın 35. bölümünda izleyiciyi derinden sarsan bir gelişme yaşanacak.
GÖNÜL'ÜN ANİ ÖLÜMÜ ŞOKE ETTİ
Fenomen dizinin 35. bölüm fragmanında Zeyno Günenç'in canlandırdığı Gönül karakterinin ani ölüm haberi herkeste şok etkisi yaratıyor.
HALUK NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
Çalışma arkadaşının "Gönül hanımı kaybettik" diyerek acı haberi verdiği Haluk, büyük bir şaşkınlık yaşıyor.
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