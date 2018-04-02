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Çocuklar Duymasın'ın efsane karakteri yeni bölümde ölüyor

Kanal D'nin ilgiyle izlenen yapımlarından Çocuklar Duymasın'da Gönül'ün ani ölümü herkesi derinden sarsıyor

Çocuklar Duymasın'ın efsane karakteri yeni bölümde ölüyor

Kanal D'nin ilgiyle izlenen yapımlarından Çocuklar Duymasın'da Gönül'ün ani ölümü herkesi derinden sarsıyor

02 Nisan 2018 Pazartesi 11:01
Çocuklar Duymasın'ın efsane karakteri yeni bölümde ölüyor
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TÜRK televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olma yolunda ilerleyen Çocuklar Duymasın'ın 35. bölümünda izleyiciyi derinden sarsan bir gelişme yaşanacak.

GÖNÜL'ÜN ANİ ÖLÜMÜ ŞOKE ETTİ

Fenomen dizinin 35. bölüm fragmanında Zeyno Günenç'in canlandırdığı Gönül karakterinin ani ölüm haberi herkeste şok etkisi yaratıyor.

HALUK NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Çalışma arkadaşının "Gönül hanımı kaybettik" diyerek acı haberi verdiği Haluk, büyük bir şaşkınlık yaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kanal DÇocuklar Duymasın
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