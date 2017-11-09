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Çocuklar Duymasın hayranlarını yıkan haber geldi

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın yazın başında yakaladığı reyting başarısını yakalayamayınca kanal yönetiminin final kararı aldığı öğrenildi

Çocuklar Duymasın hayranlarını yıkan haber geldi

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın yazın başında yakaladığı reyting başarısını yakalayamayınca kanal yönetiminin final kararı aldığı öğrenildi

09 Kasım 2017 Perşembe 15:15
Çocuklar Duymasın hayranlarını yıkan haber geldi
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YILLARDIR severek izlenen Çocuklar Duymasın dizisi yaz başında ekran macerasına Kanal D ekranlarında yeniden başlamıştı. Reytingleri düşen Çocuklar Duymasın'ın final yapacağı iddia edildi.

KANAL YÖNETİMİ BİLETLERİNİ KESECEK

HaberTürk gazetesi yazarı Mustafa Doğan'ın iddiasına göre Çocuklar Duymasın reytinglerde aradığı başarıyı yakalayamayınca kanal yönetimi dizinin bitmesini istemiş.

İşte Mustafa Doğan'ın yazısıyla ilgili o bölüm:

Dile kolay 15 yılda üçüncü kez çekilerek bu alanda bir rekora imza attı. İzleyici kredi de verdi ama maalesef birol güven bu fırsatı kullanamadı. Senaryo beklentileri karşılamadı. Önceki sezonlardaki mizah kalitesi yakalanamadı bir türlü. Yaşanan talihsizlikler de cabası oldu. Kulağıma gelenlere göre reytingleri sınırda olan dizi için Kanal D yönetimi final kararı almış. Dizinin setine ara verilmiş. Kara haber de bugün yarın ekibe açıklanacakmış. Tabii bunda kanalın ağır topu 'Vatanım Sensin'in tatilden dönüşü ve sezonun sürpriz işlerinden 'Ver Elini aşk'ın performansı etkili oldu.

Yerini asıl sahibi 'Vatanım Sensin'e bırakan 'Ver Elini Aşk' için pazar akşamında karar kılınınca 'Çocuklar Duymasın'ın bileti kesilmiş.

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Kanal DÇocuklar DuymasınFinalKanal
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