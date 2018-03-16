Çocuklar Duymasın'dan ayrılmasının nedeni belli oldu! Yıllar sonra ilk kez açıkladı

DİZİNİN yapımcısı Birol Güven ile halen görüştüklerini vurgulayan Furkan Kızılay, "Ben başka rollerde, başka yapımlarda da yer almak istediğim için diziden ayrıldım. Ekonomik anlaşmazlık sebebiyle diziden ayrılmadım. Birol Güven ile halen samimi şekilde görüşüyoruz" dedi.Ünlü oyuncu, "Şu an başka bir dizide rol alıyorum, 'Havuç' rolü değil. Başka rolleri de oynayabileceğimi göstermek için diziden ayrılmak istedim" şeklinde konuştu.
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