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Çocuklar Duymasın'dan ayrılmasının nedeni belli oldu! Yıllar sonra ilk kez açıkladı

Oyuncu Furkan Kızılay, çocukluğundan itibaren rol aldığı 'Çocuklar Duymasın'dan ayrılmış ve başka bir dizide rol almaya başlamıştı. Önceki gün Nişantaşı'nda kız arkadaşı ile görüntülenen Kızılay, diziden kendi isteğiyle ayrıldığını söyledi

Çocuklar Duymasın'dan ayrılmasının nedeni belli oldu! Yıllar sonra ilk kez açıkladı

Oyuncu Furkan Kızılay, çocukluğundan itibaren rol aldığı 'Çocuklar Duymasın'dan ayrılmış ve başka bir dizide rol almaya başlamıştı. Önceki gün Nişantaşı'nda kız arkadaşı ile görüntülenen Kızılay, diziden kendi isteğiyle ayrıldığını söyledi

16 Mart 2018 Cuma 13:27
Çocuklar Duymasın'dan ayrılmasının nedeni belli oldu! Yıllar sonra ilk kez açıkladı
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DİZİNİN yapımcısı Birol Güven ile halen görüştüklerini vurgulayan Furkan Kızılay, "Ben başka rollerde, başka yapımlarda da yer almak istediğim için diziden ayrıldım. Ekonomik anlaşmazlık sebebiyle diziden ayrılmadım. Birol Güven ile halen samimi şekilde görüşüyoruz" dedi.Ünlü oyuncu, "Şu an başka bir dizide rol alıyorum, 'Havuç' rolü değil. Başka rolleri de oynayabileceğimi göstermek için diziden ayrılmak istedim" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuklar DuymasınFurkan Kızılay
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