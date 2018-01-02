Çocuklar Duymasın'da yeni kriz! Şimdi de...

KANAL D ekranlarının sevilen dizisi Çocuklar Duymasın'da işler iyice kızışıyor. Meltem, Haluk'la boşanma kararı almasının ardından araya bir de kadın girmişti. Bu sefer de Meltem, Rüzgar diye biriyle yakınlaşıyor.
HALUK KISKANÇLIK KRİZİNE GİRİYOR
Meltem'in yeni biriyle yakınlaştığını gören Haluk kıskançlık krizine giriyor. Haluk, Meltem'e "Bu kim?" diye soruyor. Meltem de "Sana ne? Seni ne ilgilendirir?" diye cevap verince Haluk iyice çıldırıyor. Çocuklar Duymasın'ın yeni bölümü 7 Ocak'ta izleyici ile buluşacak.
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