Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Sağlıkta devrim! Vatandaş artık para ödemeyecek
Sağlıkta devrim! Vatandaş artık para...
Kanseri Kanda Teşhis Eden Cihaz Geliştirdi
Kanseri Kanda Teşhis Eden Cihaz...
Aynı saatte yemek zayıflatıyor
Aynı saatte yemek zayıflatıyor
İşte en az ve en fazla radyasyon yayan telefonlar
İşte en az ve en...

Çocuklar Duymasın'da izleyicinin aklıyla dalga geçtiler

Çocuklar Duymasın'da Gönül karakterinin ölüyor gibi gösterilmesi ve sonradan her şeyin şakadan ibaret olduğunun ortaya çıkması ekran başındaki izleyiciyi öfkelendirdi

Çocuklar Duymasın'da izleyicinin aklıyla dalga geçtiler

Çocuklar Duymasın'da Gönül karakterinin ölüyor gibi gösterilmesi ve sonradan her şeyin şakadan ibaret olduğunun ortaya çıkması ekran başındaki izleyiciyi öfkelendirdi

09 Nisan 2018 Pazartesi 10:58
Çocuklar Duymasın'da izleyicinin aklıyla dalga geçtiler
banner404

KANAL D'nin yıllar sonra tekrar ekrana getirdiği Çocuklar Duymasın, merakla beklenen yeni bölümüyle dün akşam izleyici ile buluştu.

HER ŞEY BİR ŞAKADAN İBARETMİŞ

Dizinin bir haftadır dönen fragmanında ana karakterlerden Gönül'ün öldüğü gösterildi. Bu gelişmenin ardından yeni bölüme kilitlenen izleyici, her şeyin bir şaka olduğunu öğrenince kanal yönetimine ve senariste büyük tepki gösterdi.

"İZLEYİCİNİN AKLIYLA DALGA GEÇİYORSUNUZ"

Kimileri bu durum için "Reyting için izleyicinin aklıyla dalga geçiyorsunuz" derken, kimileri de "Çocuklar Duymasın bu biraz fazla olmadı mı?" şeklinde yorumlarda bulundu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Çocuklar DuymasınGönülşaka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mina Başaran feci kazada hayatını kaybetmişti! Kenan Doğulu parayı geri ödemedi mi?
Mina Başaran feci kazada hayatını kaybetmişti! Kenan Doğulu parayı geri ödemedi mi?
Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar'ın Berlin in Berlin filmi hakkında konuştu
Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar'ın Berlin in Berlin filmi hakkında konuştu
Altı Aylık Çiftin İtirafı Yarışmaya Damga Vuracak
Altı Aylık Çiftin İtirafı Yarışmaya Damga Vuracak

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim