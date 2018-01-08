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Çocuklar Duymasın'da 5 ay boyunca herkesi uyutmuşlar

Çocuklar Duymasın'ın Dominant Teyze'si Zeyno Gönenç'in evliliğiyle ilgili konuşan Pınar Altuğ, "Biz kızı temmuzda verdik sizin yeni mi haberiniz oldu?" diyerek gazetecilere takıldı

Çocuklar Duymasın'da 5 ay boyunca herkesi uyutmuşlar

Çocuklar Duymasın'ın Dominant Teyze'si Zeyno Gönenç'in evliliğiyle ilgili konuşan Pınar Altuğ, "Biz kızı temmuzda verdik sizin yeni mi haberiniz oldu?" diyerek gazetecilere takıldı

08 Ocak 2018 Pazartesi 10:35
Çocuklar Duymasın'da 5 ay boyunca herkesi uyutmuşlar
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OYUNCU Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan, Karaköy'deki bir mekan çıkışında görüntülendi.
Altuğ, rol arkadaşı Zeyno Gönenç'in evlenmesi hakkında konuştu.

"BİZ KIZIMIZI TEMMUZ'DA VERDİK"

'Çocuklar Duymasın' dizisindeki rol arkadaşı Zeyno Gönenç'in Gilles Kanert'la evlenmesi hakkında konuşan Altuğ, "Kızı temmuz ayında verdik, sizin yeni mi haberiniz oldu?" sözleriyle gazetecilere takıldı.

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