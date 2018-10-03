Çocuk ressamlar sergi açtı

AYDIN Kanza Sanat Galerisi'nde açılan serginin kurdelesini Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz, atölye sahibi ressam Mukadder Öztürk ve çocuk ressamlar birlikte kesti. Eserleri inceleyen Kaçmaz, yaşları 6 ile 14 arasında değişen ressam adaylarıyla sohbet etti, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara, gençlere, sanata verdiği önemi anlattı, öğütlerde bulundu. Atölye öğrencileri Atakan Altındaş, Elif Ecrin Çay, Elif Temimhan, Firuze Canbolat, Gizem Mamaklı, Selin Su Maden ve Zeren Can Sunan'ın yağlıboya çalışmalarından oluşan eserleri göz kamaştırır iken anne-babalar da yetenekli çocuklarıyla gurur duydu, onları bugünlere hazırlayan ressam Mukadder Öztürk'e teşekkür etti. Otantik Resim Atölyesi'nde renklerle tanışıp ellerinden fırçalarını, boya paletlerini hiç bırakmadan büyük bir heyecanla içlerinden geldiği gibi çalışan, duygu, düşünce ve hayallerini tuvallere yansıtan küçük ressamların 30 eserinin yer aldığı sergi 7 Ekim Pazar gününe kadar açık kalacak.