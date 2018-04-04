Çocuk oyuncu servet kazandı

'STRANGER Things'dizisinin başrol oyuncusu Millie Bobby Brown, dizinin yeni sezonu için 3,2 milyon dolarlık (yaklaşık 12 milyon TL) anlaşma yaptı. Üçüncü sezonuyla ekrana gelecek olan Netflix dizisinde Brown'la birlikte pek çok çocuk oyuncu rol alsa da Brovvn en yüksek ücreti alan isim oldu, 14 yaşındaki Brovvn, bölüm başına 350 bin dolar kazanacak
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