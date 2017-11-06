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"Çocuk istiyorum" diyen İrem'e eski eşinden yanıt geldi

Geçtiğimiz günlerde "Çocuk istiyorum" diyerek Tweet atan İrem Derici'ye eski eşi Rıza Esendemir, "İki çocuğumuz olacaktı." diyerek cevap verdi

"Çocuk istiyorum" diyen İrem'e eski eşinden yanıt geldi

Geçtiğimiz günlerde "Çocuk istiyorum" diyerek Tweet atan İrem Derici'ye eski eşi Rıza Esendemir, "İki çocuğumuz olacaktı." diyerek cevap verdi

06 Kasım 2017 Pazartesi 14:09
"Çocuk istiyorum" diyen İrem'e eski eşinden yanıt geldi
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ÜNLÜ şarkıcı İrem Derici'nin, sosyal medya hesabından yaptığı "Çocuk istiyorum" paylaşımına eski eşi Rıza Esendemir'den karşılık geldi.

İREM DERİCİ: ÇOCUK İSTİYORUM

İrem Derici, önceki gün  Twitter hesabına "Pazar pazar çocuk istiyorum diye uyandım. 30 sonrası sendromu mudur acaba?" yazarak herkesi heyecanlandırdı.

RIZA ESENDEMİR: BİRİ DEMİR BİRİ AYŞE 2 TANE OLACAKTI

İrem Derici'nin çocuk paylaşımına eski eşi Rıza Esendemir'den karşılık geldi. Esendemir,  Twitter hesabına, "Biri Demir biri Ayşe hem de iki tane olacaktı. Bu tweet yarın kendini imha edecek" yazdı.

İREM BU TEPKİYE NE DİYECEK

İrem Derici, eski Rıza Esendemir'in bu karşılığına nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
İrem DericiRıza Esendemir
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