Çıtır sevgiliyle aşıklar şehrinde evlenecek

OYUNCU Özcan Deniz kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi Feyza Aktan'la nikâh hazırlıklarını hızlandırdı. İkilinin aşıklar kenti Paris'te dünya evine gireceği öğrenildi.
UÇAĞA BİNMESİ İÇİN BELGE GEREKİYOR
Özcan Deniz rol aldığı "İstanbullu Gelin" dizisinin çekimleri sırasında grip olmuştu. Oyuncunun virüsün kulak kristallerine yapıştığı için uçağa binmesinin sakıncalı olduğu öğrenildi.
DOKTORUNDAN İZİN BEKLİYOR
Deniz, yurtıdışına çıkmak için doktorundan izin bekliyor. İzni alır almaz sevgilisiyle vize işlemlerine başlayacak.
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