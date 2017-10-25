Çıtır sevgilisi Pascal'ın başını belaya sokacak

DAHA önce adı birçok isimle anılan Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Pascal Nouma, şimdilerde Büşra Gülcüoğlu ile aşk yaşıyor.
KURALA UYMUYOR
Daha önce Posta gazetesinden Canan Danyıldız'a verdiği bir röportajda "Sevgilim başımı belaya sokacak kıyafetler giymemeli" diyen Nouma'nın yeni sevgilisinin bu kurala çok uymadığı gözleniyor.
"PASCAL'IN BAŞINI BELAYA SOKACAK"
Nouma'nın "çok yapalım" dediği Büşra Gülcüoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Gülcüoğlu'nun fotoğraflarını görenler "Pascal'ın başını belaya sokacak" demekten kendini alamıyor.
İşte Nouma'nın sevgilisinin paylaşımları;
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