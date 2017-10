Çıtır eşe açıkça soruldu: Serdar sana yetiyor mu

CHLOE Loughnan ve Serdar Ortaç üç yıldır evliler ama ayrılık dedikodularının ardı arkası kesilmiyor. Son olarak 25 yaşındaki İrlandalı modelin evi terk edip Miami'ye gittiği haberleri gündeme geldi. Loughnan, sessizliğini bozdu ve merak edilenleri Posta'dan Oya Çınar'a anlattı.

Serdar Ortaç'ın kendisine yettiğini belirten güzel model, "Serdar 20 yaşında olsaydı belki de benimle evlenmezdi. Allah her şeyin doğru zamanını bilir. O yüzden 'daha mı genç olsaydı' gibi şeyler geçirmem aklımdan. Enerjisi zaten benden daha yüksek. Bazen ben ona yetişmeye çalışıyorum. Serdar bana her konuda yetiyor" dedi.

İşte o röportajdan bir kesit;

Türkiye'ye alıştınız mı iyice?

Başta zorlanmıştım. Ama Türkiye artık evim oldu. İrlanda çok rahat ve özgürlükçü bir ülke. Karı ya da koca birbirlerine zorla hiçbir şey yaptıramaz. Sokakta istediğiniz gibi giyinip gezebilirsiniz. Türkiye'nin kendine göre kuralları var. Ama ben çabuk adapte oldum.

Zorlandığınız bir konu yok mu?

Yok diyemem. Yeni doğan kardeşimin yanında olamadım. Kız kardeşim bensiz büyüyor... Ama kocamı ve ülkemi çok seviyorum. Özledikçe gidip ailemi görüyorum.

Sizin hikayeniz nerede başladı?

Model olmak için 18 yaşında Paris'e gitmemle başladı her şey. Orada iki reklam filminde oynadım. Sonra bir klip çekimi için Türkiye'ye çağrıldım.

Ve eşiniz Serdar Ortaç ile tanıştınız...

Tanışma anımız çok özel. Aşkımız görür görmez başlamadı ama kısa sürede duygusal olarak yakınlaştık.

İnsan Paris'te modelliği bırakır da bu yaşta evlenir mi...

İstediğim zaman burada da, Miami'de de modellik yapıyorum. Evlendikten sonra işim ve hayatım aynı şekilde devam etti. Şanslıyım ki anlayışlı bir adam buldum. Serdar, işlerime asla karışmaz. Her kararıma saygılıdır.

"Keşke bu kadar acele etmeseydim" demiyor musunuz?

Demiyorum. Belki küçük yaşta evlendim ama ben hep yaşımdan olgundum. Bir karar alırken iyi düşünürüm. Karar verdiğimde de net olurum. Bekarken yapabileceğim her şeyi Serdar'la yapıyoruz zaten. Her yeri geziyoruz. Hayat arkadaşınla gezmenin keyfi başkaymış. Evlilikte en önemli şey saygı ve arkadaşlık. Bu ikisi varsa her zorluk aşılıyor.

ÖNCE FİLM ÇEKECEĞİM SONRA ÇOCUK YAPACAĞIM

Neden sürekli ayrılık haberleri çıkıyor?

Bunu dedikoduları çıkaranlara sormak lazım. Çok üzülüyorum asılsız haberlere. Nazar değmesin, kocamı çok seviyorum.

Serdar Bey'in çocuk istediği ama sizin istemediğiniz söyleniyor...

Alakası yok. Çocuk meselesini Allah bilir. Doğru zaman gelince tabii ki olacak. Kocamın sağlığı da çocuk yapmamıza engel değil. Önce birlikte biraz daha gezmek istiyoruz. Bir de ben iyi bir sinema filminde oynamak istiyorum. Sonrasında çocuğumu doğuracağım.

Aranızdaki yaş farkı ilişkinizi etkiliyor mu?

Serdar 20 yaşında olsaydı belki de benimle evlenmezdi. Allah her şeyin doğru zamanını bilir. O yüzden 'daha mı genç olsaydı' gibi şeyler geçirmem aklımdan. Enerjisi zaten benden daha yüksek. Bazen ben ona yetişmeye çalışıyorum. Serdar bana her konuda yetiyor. Hahaha!

SERDAR'IN JAKUZİSİNİ BEN HAZIRLARIM

Hanginiz daha çok sürpriz yaparsınız?

Ben! Daha romantiğim. Özel günleri hiç atlamam. Pastasını, çiçeğini alırım, her yeri balonlarla süslerim. Jakuzisini hazırlarım, pijamasını, terliğini hazır ederim. O da zaman zaman yapar ama ben daha çok yaparım.

Eşiniz daha önce, "Coco her şeyin ucuzunu seçer ama onun üzerinde pahalı durur" demiş. Gerçekten ucuz mu giyiniyorsunuz?

Ailem bana her konuda tasarruf yapmayı öğretti. Gereksiz para harcamam. Her şeyin pahalısı makbul diye bir şey yok. Giyinmeyi bilen her şeyi güzel taşır.

Sahip olduğunuz en pahalı eşya?

Kol saatim. Serdar almıştı. Bir de evlilik yüzüğüm. O da pahalı olabilir bence.

AŞKIMIZ BİTMESİN DİYE DUA EDİYORUM

Kocanız sizi aldatsa ne yaparsınız?

Beni aldatacağını sanmıyorum. O benimle her şeyi düşünerek evlenmiştir. Zaten beni aldatması için onu benden daha çok sevecek birini bulmalı. Bulabiliyorsa aldatsın.

Aldatılırsanız çok üzülmez misiniz?

Onu benden daha çok seven birini bulamaz ki. Emin olarak söylüyorum, kocam böyle bir şey yapmaz. Olur da aldatırsa, zorla güzellik olmaz. Üzülürüm ama, sarılır ayrılırız. Kabullenirim. İkimiz de hayatımıza devam ederiz.

Aranızdaki aşk biterse?

Allah korusun ama aşk biterse, sevgi de biter, saygı da. Aşk bitince dostluğa devam edemem. Aşkın bitmemesi için dua etmeliyiz. Ben hep aşkımız bitmesin diye dua ediyorum.

Şimdi nelerle meşgulsünüz?

Ben çok kocamla meşgulüm. Hep bir aradayız. Beraber çalıştığımız için de şanslıyım. Yarattığım marka ve tasarımlarım konusunda da bana sonsuz yardımcı oluyor.

47 yaşındaki şarkıcı Serdar Ortaç ve model eşi Chloe Loughnan arasında 22 yaş var. Çift 2014'ten beri evli.