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Çıplak Vatandaş filmindeki çocuk oyuncu, Alişan çıktı

32 yıl önce çekilen Çıplak Vatandaş filmindeki Fenerbahçe maçı sahnesinde omuzlarda yer alan çocuk oyuncu, Alişan çıktı.

Çıplak Vatandaş filmindeki çocuk oyuncu, Alişan çıktı

32 yıl önce çekilen Çıplak Vatandaş filmindeki Fenerbahçe maçı sahnesinde omuzlarda yer alan çocuk oyuncu, Alişan çıktı.

01 Ekim 2017 Pazar 17:48
Çıplak Vatandaş filmindeki çocuk oyuncu, Alişan çıktı
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ÜNLÜ şarkıcı  Alişan,  Instagram hesabından Çıplak Vatandaş filminde çocuk oyunculuk yaptığı sahneyi paylaştı.

32 YIL ÖNCE EKRANLARDA İZLİYORMUŞUZ

1985 yılında çekilen ve başrolünde usta oyuncu  Şener Şen'in rol aldığı Çıplak Vatandaş filminde yer alan çocuk oyuncunun  Alişan olması herkesi şaşırttı. Meğer  Alişan, 32 yıl önce zaten kameralar önündeymiş.

İşte o sahne:

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Anahtar Kelimeler:
Şener ŞenİnstagramAlişan
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