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Çıplak fotoğrafını paylaşan Yasmin'den bir garip açıklama!

Instagram'dan göğüslerini saçlarıyla örttüğü çıplak fotoğrafını paylaşan Yasmin Erbil, konuyla ilgili "Bardağın dolu tarafından bakın." deyip yasal yollara başvuracağını belirtti

Çıplak fotoğrafını paylaşan Yasmin'den bir garip açıklama!

Instagram'dan göğüslerini saçlarıyla örttüğü çıplak fotoğrafını paylaşan Yasmin Erbil, konuyla ilgili "Bardağın dolu tarafından bakın." deyip yasal yollara başvuracağını belirtti

16 Kasım 2017 Perşembe 08:14
Çıplak fotoğrafını paylaşan Yasmin'den bir garip açıklama!
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ARKADAŞLARIYLA görüntülü konuşma fotoğrafını  Instagram'dan paylaşan  Yasmin Erbil'in çıplak olduğu göğüslerini saçlarıyla kapattığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Mehmaet  Ali Erbil'in kızı fotoğrafı kendisinin paylaşmasına rağmen yasal yollara başvuracağını belirtti.

GÖĞÜSLERİNİ SAÇLARIYLA ÖRTTÜ

Paylaşımında yüzünün bir kısmını kapatan  Yasmin Erbil'in göğsünü de saçlarıyla örttüğü görüldü.  Yasmin Erbil'in daha önce de yaptığı cesur paylaşımlarıyla sıklıkla gündeme gelmiş,  Erbil'in annesi  Nergis Kumbasar kızını savunarak "Yaşının gerektiği gibi davranıyor" yorumunda bulunmuştu. Öte yandan pozları hakkında kızını defalarca uyaran  Mehmet Ali Erbil bu duruma kızacak gibi görünüyor.

YASMİN ERBİL'DEN ÇIPLAK FOTOĞRAF AÇIKLAMASI

Erbil, bu haberler üzerine bir açıklama yaptı: "Hepimizin bildiği gibi asıl olan şudur ki; her ne olursa olsun konu, baktığınızda gördüğünüz ve tanımladığınız olay sizin gönül gözünüzün görmek istediği gibidir. Tıpkı bardağa birinin boş birinin dolu tarafından bakması gibi. Bu konuyu daha fazla konuşup gündemi meşgul etmek istemiyorum. Sadece beni ve ailemi üzen kişiler hakkında artık yasal adımları atmak zorunda bırakılıyorum, hiç tercih etmememe rağmen..."

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Anahtar Kelimeler:
Yasmin Erbil
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