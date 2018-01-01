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Çıplak fotoğraf skandalı cebini doldurdu!

Son dönemlerde Seren Serengil'le yaşadığı polemikle gündeme gelen Hande Yener'in yılbaşı akşamı sahne aldığı 2 bin 800 kişilik mekana, 4 bin 11 kişi gelince izdiham yaşandı

Çıplak fotoğraf skandalı cebini doldurdu!

Son dönemlerde Seren Serengil'le yaşadığı polemikle gündeme gelen Hande Yener'in yılbaşı akşamı sahne aldığı 2 bin 800 kişilik mekana, 4 bin 11 kişi gelince izdiham yaşandı

01 Ocak 2018 Pazartesi 11:34
Çıplak fotoğraf skandalı cebini doldurdu!
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ŞARKICI Hande Yener, yeni yılı Pullman Otel'de karşılarken, 2800 kişilik salona 4011 kişi gelince izdiham yaşandı.
AYAKTA KALANLARIN GÖNLÜNÜ ALDI
Hande Yener'in günler öncesinden biletleri tükenen konserine girmek için misafirler metrelerce kuyruk oluşturdu. Salon kapasitesinden fazla kişinin alındığı konserde Yener, ayakta kalan dinleyicilerinin yanına giderek hepsiyle fotoğraf çekildi.
PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU
Geçmişten bugüne en sevilen parçalarını seslendirilen Hande Yener, özel sahne kıyafeti ve dans şovları ile de göz doldurdu. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Yener, yoğun istek üzerine 4 kez bis yaptı. 

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Seren Serengilçıplak Fotoğraf
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