Çıplak fotoğraf krizinden sonra Demet Akalın çıldırdı!

DÜN akşama damga vuran magazin olayı biri hiç şüphesiz Hande Yener ve Seren Serengil arasındaki mesaj trafiği oldu. Hande Yener'in albümünün birinci olduğuna dair ortaya konulan sonuçları doğru bulmadığını söyleyen Seren Serengil'e onun çıplak fotoğraflarını paylaşarak cevap veren Hande Yener karşılığında hiç beklemediği bir yanıt aldı. Seren Serengil sosyal medya hesabından paylaştığı video üzerinden Hande Yener'in uyuşturucu kullandığını ima etti. İkilinin arasındaki bu sert polemik sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.
DEMET AKALIN'A MESAJ YAĞDI
Söz konusu Hande Yener olunca, onunla yıllardır polemik içinde olan Demet Akalın her ne kadar istemese de kendisini konunun içinde buldu. Özellikle tartışmanın kızıştığı saatlerde Hande Yener'in fanları tarafından taciz mesajlarıyla karşılaşan Demet Akalın bu mesajlar tam da kızı Hira'nın hastalığıyla ilgilendiği saatlerde gelince sosyal medya hesabından açtı ağzını yumdu gözünü. Akalın konunun içine çekilmek istemediğini twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu: "41 derece ateşi gördü çocuğum. Gelmiş birilerinin fanları yazmışta durmuş! Nasıl insanlarısınız siz ya? Hastanede acildeyim ben be! Yeter defolun."
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