Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 15°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108467
ALTIN
155.119
DOLAR
3.7882
STERLİN
4.9923
EURO
4.4092
Yapay zeka kanseri 1 saniyede teşhis etti
Yapay zeka kanseri 1 saniyede...
31 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
31 Ekim Günlük Burç Yorumu
31 Ekim 2017 Alanya- Antalya Hava Durumu
31 Ekim 2017 Antalya -...
banner468

Çıplak fotoğraf krizinde ikinci perde

Survivor yarışması ile tanınan milli atlet Nagihan Karadere, internette ortaya çıkan çıplak fotoğraflarının eski eşi tarafından internette paylaşıldığını belirterek savcılığa şikayette bulundu

Çıplak fotoğraf krizinde ikinci perde

Survivor yarışması ile tanınan milli atlet Nagihan Karadere, internette ortaya çıkan çıplak fotoğraflarının eski eşi tarafından internette paylaşıldığını belirterek savcılığa şikayette bulundu

31 Ekim 2017 Salı 06:48
Çıplak fotoğraf krizinde ikinci perde
banner404

OLAY geçtiğimiz günlerde Nagihan Karadere'nin çıplak fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla başladı. Fotoğrafların ardından milli atletin eski eşi hakaret içerikli sözler söyleyerek eşini yerden yere vurdu. Milli atlet, bu fotoğrafları evli olduğu zamanda eşi Uğur Gökçe'ye gönderdiğini, eski bir kare olduğunu iddia etti. Fotoğrafın Karadere'nin boşandığı eşi Uğur Gökçe tarafından internete konulduğu ve söz konusu kolun eski eşine ait olduğunu belirterek, eski eşinden şikâyetçi oldu. Savcılığa başvuran Karadere, bu fotoğrafları basına sızdıran eşinin şantajına maruz kaldığını iddia etti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
SurvivorYarışmaNagihan Karadere
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya Portakal Magazin Haberleri - 31 Ekim 2017 Salı
Alanya Portakal Magazin Haberleri - 31 Ekim 2017 Salı
Seren'i zora sokacak suçlama: Yataklı vagonda ne yaptığını iyi bilirim
Seren'i zora sokacak suçlama: Yataklı vagonda ne yaptığını iyi bilirim
Asena 40 yaşında boks ringine çıktı
Asena 40 yaşında boks ringine çıktı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim