Cinsiyet değiştiren Selin'in sevgilisi Gökhan'ın yeni takımını buldu

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ikinci yarıda hedefini üst sıralar olarak belirleyen Muğlaspor, magazin dünyasının da yakından tanıdığı sağ kanat oyuncusu Gökhan Çıra'yı renklerine bağladı.

"BAŞARI İÇİN HEPİMİZ ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

2014 yılında cinsiyet değiştiren sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile 14 Şubat'ta dünya evine girmeye hazırlanan Gökhan Çıra, TFF 3. Lig 2. grup ekiplerinden Muğlaspor'la sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Muğlaspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Gökhan, "Muğlaspor büyük bir camia. İnanıyorum ki sezon sonunda ligi hak ettiğimiz yerde bitireceğiz. Başarı için hepimiz çok çalışacağız" dedi. Gökhan Çıra'nın imza törenine Başkan Haluk Beyimoğlu ve Asbaşkan Emre Oskay'ın da katıldı.

GALATASARAY'DA DA OYNADI

Ciğerci ile yaşadığı aşk nedeniyle Diyarbekirspor'dan ayrıldığı iddia edilen 21 yaşındaki futbolcu futbolculuk kariyerine Fatsa Belediyespor'da başladı. Amatör olarak Altınordu Belediyespor'a transfer olan genç oyuncu, Galatasaray altyapısında da forma giydi. Beylerbeyispor'da profesyonel olan Gökhan, bu sezon Diyarbekirspor'da 3 lig, 1 de kupa maçına çıktı.

Kaynak: Skorer