Cinsiyet değiştiren Rüzgar: Ben de böyle olacağımı tahmin etmiyordum

CİNSİYET değiştirme operasyonuyla erkek olan Rüzgar Erkoçlar, Cengiz Semercioğlu'na verdiği röportajda, "Ben de bu kadar yakışıklı olacağımı tahmin etmiyordum." dedi.
"BABA OLMAK İSTİYORUM"
Hayranları kadar kendisinin de şaşkın olduğunu söyleyen Rüzgar Erkoçlar, çocuk sahibi olmak istediğini de söyledi.
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