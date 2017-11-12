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Cinsiyet değiştiren Rüzgar: Ben de böyle olacağımı tahmin etmiyordum

Rüzgar Erkoçlar, verdiği röportajda "Bu kadar yakışıklı olacağımı ben de tahmin etmiyordum ama egolarım yüksek değil." diyerek hayranları gibi kendisinin de şaşırdığını belirtti

Cinsiyet değiştiren Rüzgar: Ben de böyle olacağımı tahmin etmiyordum

Rüzgar Erkoçlar, verdiği röportajda "Bu kadar yakışıklı olacağımı ben de tahmin etmiyordum ama egolarım yüksek değil." diyerek hayranları gibi kendisinin de şaşırdığını belirtti

12 Kasım 2017 Pazar 09:42
Cinsiyet değiştiren Rüzgar: Ben de böyle olacağımı tahmin etmiyordum
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CİNSİYET değiştirme operasyonuyla erkek olan  Rüzgar Erkoçlar,  Cengiz Semercioğlu'na verdiği röportajda, "Ben de bu kadar yakışıklı olacağımı tahmin etmiyordum." dedi.

"BABA OLMAK İSTİYORUM"

Hayranları kadar kendisinin de şaşkın olduğunu söyleyen  Rüzgar Erkoçlar, çocuk sahibi olmak istediğini de söyledi.

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Cengiz SemercioğluNil ErkoçlarMagazin
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